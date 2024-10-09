Двое российских пловцов получили нейтральный статус для международных соревнований

Российские пловцы Ника Годун и Андрей Минаков получили нейтральный статус для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatic).

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение создать группу атлетов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе. Спортсмены, которые примут участие в этапах Кубка мира, выбраны решением тренерского совета. World Aquatics уведомила Всероссийскую федерацию плавания о двух спортсменах, которым уже выдали статус нейтрального спортсмена», — приводит слова пресс-службы ВФП «Матч ТВ».

27-летняя Годун — многократная чемпионка России (2015, 2016, 2017, 2018), призёр первенства Европы на короткой воде. 22-летний Минаков — чемпион Европы, призёр чемпионата мира 2019 года.

Ранее нейтральный статус получила трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова.