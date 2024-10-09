Литва отказалась играть с Беларусью в отборе ЧМ по пляжному футболу

Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась играть с командой Беларуси в отборе чемпионата мира 2025 года. Заявление было опубликовано на официальном сайте Федерации футбола Литвы. Сборная Беларуси должна была сыграть против литовской сборной в Испании сегодня, 9 октября.

«Огорчает, что наши игроки не смогут побороться за следующий раунд отбора и проверить свои силы с элитой, но ценности в этом случае остаются выше спорта. Мы обсудили это решение с представителями сборной и согласились, что такой шаг с нашей стороны ещё раз должным образом продемонстрирует нашу позицию по этому вопросу», — сказал президент федерации Эдгарас Станкявичюс.

В сентябре играть со сборной Беларуси в 1/4 финала Суперфинала Евролиги по пляжному футболу отказалась сборная Эстонии. За отказ выходить на поле эстонцам засчитали техническое поражение.