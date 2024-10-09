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Колесникова и Чикуновой нет среди подавших документы на получение нейтрального статуса

Колесникова и Чикуновой нет среди подавших документы на получение нейтрального статуса
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Российские пловцы рекордсмены мира Климент Колесников и Евгения Чикунова не подавали документы на получение нейтрального статуса для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatic).

«Их нет в числе первых спортсменов, подавших документы», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова «Матч ТВ».

24-летний Колесников — двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы. 19-летняя Чикунова — чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата мира на короткой воде.

Ранее стало известно, что нейтральный статус получили россияне Андрей Минаков и Ника Годун.

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