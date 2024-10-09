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«Подписал документы». Каноист Петров — о выступлении на ОИ в нейтральном статусе

«Подписал документы». Каноист Петров — о выступлении на ОИ в нейтральном статусе
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Российский каноист Захар Петров рассказал, как ему пришлось подписать специальные документы для участия в прошедших летних Олимпийских играх в Париже. По словам спортсмена, некоторые атлеты отнеслись к его решению отрицательно.

«Когда у нас был сбор в Африке, нам нужно было подписать документы о нейтральном статусе. И некоторые спортсмены не подписывали. Мне объяснили, что у меня есть шанс попасть на Олимпиаду и даже, может, побороться за призовые места. Я долго думал и подписал документы. И другие спортсмены мне говорили: «Ты вообще предатель России!» Я думаю, что это — моя дорога, а это — ваша. Какую дорогу вы выбрали, по той вы и идете», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Захар Петров занял два четвёртых места — в финальной гонке соревнований в одиночках на дистанции 1000 м, а также в паре с Алексеем Коровашковым в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 м.

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