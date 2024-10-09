«Почему нет? Это их право». Дина Аверина — о смене гражданства российских спортсменов

Многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина рассказала, как относится к смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Смена спортивного гражданства — не новая практика. Она была всегда — как в гимнастике, так и в других видах спорта. Если наши спортсмены сейчас хотят добиться каких-то личных результатов в спорте, то почему нет? Это их право и их решение», — приводит слова Авериной «Спорт-экспресс».

Дина является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира, многократной победительницей чемпионатов мира, на её счету более 18 медалей.

Напомним, Арина и Дина Аверины объявили о своём уходе из спорта 23 февраля 2024-го. По словам их тренера и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, они начали заниматься государственной деятельностью.