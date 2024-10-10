Литва получила техническое поражение за отказ играть с Беларусью в пляжном футболе

Сборная Литвы по пляжному футболу получила техническое поражение со счётом 0:3 за отказ играть со сборной Беларуси матч отборочного турнира к чемпионату мира, сообщает официальный сайт Всемирной организации пляжного футбола.

Ранее стало известно, что сборная Литвы отказалась играть с командой Беларуси в отборе чемпионата мира 2025 года по политическим причинам, об отказе объявил президент литовской федерации пляжного футбола. Матч должен был состояться 9 октября.

В сентябре играть со сборной Беларуси в 1/4 финала Суперфинала Евролиги по пляжному футболу отказалась сборная Эстонии. За отказ выходить на поле эстонцам также засчитали техническое поражение.