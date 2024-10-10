Трёхкратный чемпион ОИ Адам Пити гарантировал участие в Олимпиаде-2028 при одном условии

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити рассказал о планах относительно участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Если дистанцию 50 м брассом включат в олимпийскую программу, то я на 100% выложусь для того, чтобы попасть на Игры-2028. Если 50 м не будет, то это большой знак вопроса. Это 50 на 50. Я очень сильный спринтер. Я могу заниматься этим весь день напролёт», — приводит слова британца The Guardian.

30-летний Пити является двукратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы на дистанции 50 м брассом.

На Олимпиаде-2024 Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. После этого он сдал положительный тест на COVID-19. В составе сборной Великобритании Пити принял участие в комбинированной эстафете 4х100 м, в которой команда заняла пятое место в квалификации.