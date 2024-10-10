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Стала известна дата презентации кандидатов в президенты МОК

Стала известна дата презентации кандидатов в президенты МОК
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что 30 января 2025 года в Олимпийском доме в Лозанне соберутся члены комитета, чтобы представить кандидатов на пост президента МОК и провести внеочередную сессию МОК, где обсудят место проведения зимних юношеских Олимпийских игр — 2028.

Напомним, на пост главы МОК претендуют семь человек. В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

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