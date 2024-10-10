В результате урагана «Милтон» сорвана крыша стадиона американского бейсбольного клуба

Крыша стадиона «Тропикана Филд», домашней арены американской бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рэйс», сильно пострадала из-за урагана «Милтон», который обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, большая часть ткани, которая покрывала куполообразную крышу, сорвана. Стадион был выбран в качестве места сосредоточения спасателей и местных служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Люди, находившиеся внутри арены, не пострадали. О повреждениях внутри стадиона не сообщается. Крыша арены выполнена из этилен‑тетрафторэтилена. По словам представителя команды, арена построена таким образом, чтобы выдерживать скорость ветра до 185 км/ч.

Сегодня, 10 октября, стало известно, что на Флориду обрушился ураган «Милтон», его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Из-за того что в США сейчас ночь, власти не могут точно оценить ущерб и проводить масштабные спасательные операции. В некоторых районах спасатели и полицейские даже не выезжали на вызовы из-за высокого риска для них самих. Известно минимум о двух погибших, разрушены более сотни домов.