«Чемпионат» приглашает принять участие в конкурсе региональных СМИ

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Конкурс региональных СМИ проводится по инициативе Министерства спорта Российской Федерации и при поддержке портала «Чемпионат.com» в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» и призван поддержать освещение регионального опыта по мотивации и вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также привлечь внимание региональных СМИ, лидеров общественного мнения к информационному сопровождению федерального проекта «Спорт – норма жизни» в своём регионе.

Фото: Проект «Спорт — норма жизни»

Принять участие в конкурсе региональных СМИ можно до 31 октября 2024 года.

Кто может принять участие в конкурсе?

Региональные печатные СМИ

Региональные электронные СМИ (телевидение и радио)

Региональные интернет-СМИ

География проекта – вся Россия.

Какие есть номинации?

Лучшее региональное печатное СМИ по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом

Лучшее региональное ТВ по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом

Лучшая региональная радиопрограмма по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом

Лучший региональный интернет-проект по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом

Когда проводится?

До 31 октября 2024 года – отборочный этап – заполнение анкеты и размещение конкурсных материалов на странице конкурса.

11 ноября 2024 года – этап оценки – определение участников, занявших первое, второе и третье место, и публикация итогов конкурса.

20 ноября — 2 декабря 2024 года – заключительный этап – награждение финалистов конкурса.

Подробности о конкурсе – на сайте https://norma-sport.ru/contests/konkurs-regionalnykh-smi/ и в телеграм-канале https://t.me/normasport_konkurs