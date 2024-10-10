«Чемпионат» приглашает принять участие в конкурсе региональных СМИ

Конкурс региональных СМИ проводится по инициативе Министерства спорта Российской Федерации и при поддержке портала «Чемпионат.com» в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» и призван поддержать освещение регионального опыта по мотивации и вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также привлечь внимание региональных СМИ, лидеров общественного мнения к информационному сопровождению федерального проекта «Спорт – норма жизни» в своём регионе.
Фото: Проект «Спорт — норма жизни»
Принять участие в конкурсе региональных СМИ можно до 31 октября 2024 года.
Кто может принять участие в конкурсе?
- Региональные печатные СМИ
- Региональные электронные СМИ (телевидение и радио)
- Региональные интернет-СМИ
География проекта – вся Россия.
Какие есть номинации?
- Лучшее региональное печатное СМИ по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
- Лучшее региональное ТВ по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
- Лучшая региональная радиопрограмма по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
- Лучший региональный интернет-проект по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
Когда проводится?
- До 31 октября 2024 года – отборочный этап – заполнение анкеты и размещение конкурсных материалов на странице конкурса.
- 11 ноября 2024 года – этап оценки – определение участников, занявших первое, второе и третье место, и публикация итогов конкурса.
- 20 ноября — 2 декабря 2024 года – заключительный этап – награждение финалистов конкурса.
Подробности о конкурсе – на сайте https://norma-sport.ru/contests/konkurs-regionalnykh-smi/ и в телеграм-канале https://t.me/normasport_konkurs