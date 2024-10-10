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Глава МОК Томас Бах отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля

Глава МОК Томас Бах отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

В активе 38-летнего Надаля два олимпийских золота – с Игр-2008 в одиночном разряде и с Игр-2016 в парном.

«Дорогой Рафа, ты – легенда! Настоящий олимпиец и великий чемпион, который всегда осознавал, что спорт может помочь нам улучшить этот мир. Я уверен, что чем бы ты не занимался, ты сделаешь всё от себя возможное, как и всегда. Снимаю шляпу, поздравляю!» — приводит слова Баха пресс-служба комитета.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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