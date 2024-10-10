Арестов и Словецкий с рекордами выиграли финальный этап Лиги профессиональных рыболовов
Стали известны имена победителей финального этапа Лиги профессиональных рыболовов (PAL) 2024 года. Ими стали Максим Арестов и Евгений Словецкий.
Их максимальный вес в туре составил 38 570 граммов, а вес улова за 3 дня – 86 080. Оба показателя стали рекордными для лиги.
Рыболовный спорт. Лига PAL, финальный этап. Итоги:
- Максим Арестов/Евгений Словецкий (Волгоград) – 86 080 гр.
- Павел Мычко/Вячеслав Юрганов (Санкт-Петербург) — 80 160.
- Андрей Питерцов/Дмитрий Елисеев (Москва) — 59 590.
- Александр Королёв/Иван Синяев (Саратовская область/Москва) — 49 950.
- Игнат Прохоров/Евгений Карчинский (Марий Эл/Татарстан) – 49 570.
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