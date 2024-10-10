Арестов и Словецкий с рекордами выиграли финальный этап Лиги профессиональных рыболовов

Стали известны имена победителей финального этапа Лиги профессиональных рыболовов (PAL) 2024 года. Ими стали Максим Арестов и Евгений Словецкий.

Их максимальный вес в туре составил 38 570 граммов, а вес улова за 3 дня – 86 080. Оба показателя стали рекордными для лиги.

Рыболовный спорт. Лига PAL, финальный этап. Итоги: