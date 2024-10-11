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Министр спорта Украины Матвей Бедный избран в исполком ВАДА

Министр спорта Украины Матвей Бедный избран в исполком ВАДА
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Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный утверждён на должность представителя Европы в исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщает телеграм-канал украинского ведомства.

По информации источника, Бедный вступит в должность с 1 января 2025 года на период до 2027 года.

Ранее специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию с ВАДА единогласно выдвинул Бедного для избрания в исполком Всемирного антидопингового агентства. Каждый из пяти регионов мира представлен в исполкоме ВАДА одним делегатом. В данный момент эту должность от Европы занимает экс-министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

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