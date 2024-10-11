Ян Непомнящий не сыграет на WR Chess Masters Cup из-за проблем с британской визой

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сыграет на турнире WR Chess Masters Cup в Лондоне (Великобритания). Шахматист не смог получить британскую визу.

«К сожалению, Ян Непомнящий был вынужден сняться с нашего турнира. На смену Яну придёт золотой медалист шахматной Олимпиады Вайшали Рамешбабу», — говорится в социальных сетях турнира.

Турнир WR Chess Masters Cup пройдёт с 14 по 18 октября в Лондоне (Великобритания). В состав игроков вошли Арджун Эригайси, Алиреза Фируджа, Нодирбек Абдусатторов, Вишванатан Ананд, Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Видит Гуджрати, Даниил Дубов, Жавохир Синдаров, Раунак Садхвани, Виктор Бологан, Шреяс Роял, Александра Костенюк и Веселин Топалов.