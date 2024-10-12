Легенда американского спорта порвал на куски фотографию Дональда Трампа

Американский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках в длину и восьмикратный чемпион мира Карл Льюис поиздевался над фотографией экс-президента США Дональда Трампа на спортивном фестивале в Тренто (Италия).

Легенду мирового спорта попросили прокомментировать фотографии известных американских людей. Когда ему в руки попался снимок Дональда Трампа, он пририсовал ему рога, разорвал фото на части и разбросал по сцене. После этого ему передали фото с кандидатом в президенты США от демократической партии Камалой Харрис, на что он сказал: «Это история. И мы справимся. Я хочу сохранить в целостности несколько фотографий».

Фото: Кадр из трансляции

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Действующий президент страны Джо Байден в июле объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки и выдвинул от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп.