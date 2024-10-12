Светлана Аплачкина выиграла забег на 10 км Московского марафона с рекордом соревнований

Российская легкоатлетка Светлана Аплачкина, представляющая Воронежскую область, выиграла забег на 10 км в рамках Московского марафона с рекордом соревнований – 31.31. Второй стала Анна Викулова с результатом 32.42, а тройку лидеров замкнула Мария Ермакова (33.37).

Среди мужчин лидером стал Ринас Ахмадеев. Он преодолел дистанцию за 28.43. Вторым финишировал Артём Попов – 28.43, третий — Искандер Ядгаров. Его результат 28.59.

Напомним, Светлана Аплачкина стала чемпионкой России 2024 года в беге на 1500 метров с результатом 4.02,71. Ей не хватило 0,21 секунды до выполнения олимпийского норматива, за который она могла бы получить 1 млн рублей.