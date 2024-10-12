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«Нервничал сильнее, чем на Олимпийских играх!» Арман Дюплантис объявил о помолвке

«Нервничал сильнее, чем на Олимпийских играх!» Арман Дюплантис объявил о помолвке
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет 24-летний Арман Дюплантис сделал предложение руки и сердца своей девушке Дезире Ингландер. Помолвка состоялась во время фотосессии для motemagasinet два дня назад.

«Я нервничал сильнее, чем на Олимпийских играх! Я планировал кое-что сказать, но совершенно потерял дар речи и просто оцепенел. Она определённо та, с кем я могу расслабиться. Когда мы познакомились, она ничего не смыслила в лёгкой атлетике. Сейчас Дезире начинает понемногу осваиваться, но для неё всё это по-прежнему в новинку», — приводит слова Дюплантиса Vogue.

23-летняя Дезире Ингландер — модель и влиятельный человек, она несколько раз присутствовала на соревнованиях своего жениха, в том числе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, на которых он стал победителем с новым мировым рекордом.

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