Алишер Усманов подал иск на журналиста, обвинившего его в создании коррупции в фехтовании

Российский предприниматель, бывший президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов собирается привлечь к уголовной ответственности журналиста Хайо Зеппельта, обвинившего его в создании «системы подкупа судей».

«Господин Зеппельт и телеканал ARD нарушили не только основные журналистские стандарты и Кодекс прессы. Эта злонамеренная и подлая инсинуация также наказуема. Зеппельт был озабочен только тем, чтобы вызвать презрение к господину Усманову. Фактов у него не было. Это не журналистика, это позор», — приводит Bild слова адвоката Усманова Иоахима Штайнхефеля.

Ранее Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения, распространённые телеканалом ARD, которые были опубликованы в двух статьях и видеорепортаже о фехтовании на Олимпийских играх в Париже. В них немецкий журналист Ханс-Йоахим Зеппельт обвинил Усманова в создании «системы подкупа судей» в фехтовании.

В начале 2022 года Усманов добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза.