49-летняя гимнастка стала лучшей в опорном прыжке на соревнованиях в Новосибирске

На турнире «На призы Олимпийского чемпиона Е. Подгорного», который с 10 по 14 октября проходит в Новосибирске, приняла участие 49-летняя спортсменка Оксана Чусовитина из Узбекистана. Она выступила в опорном прыжке и стала лучшей среди всех участников.

Отметим, что Оксана Чусовитина — единственная в мире гимнастка, участвовавшая в восьми олимпийских играх подряд. Впервые на Олимпиаде она участвовала ещё в 1992 году на играх, проходивших в Барселоне. Также гимнастка планировала пройти отбор на свои девятые Игры в Париже, но не смогла сделать этого из-за полученной травмы.

Позднее, восстановившись от повреждения, Чусовитина решила возобновить карьеру и выступила на соревнованиях в Новосибирске.