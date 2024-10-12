35-летний Сяо Годун стал победителем турнира Wuhan Open

35-летний китайский снукерист Сяо Годун стал победителем турнира Wuhan Open. В финальном матче он обыграл более молодого соотечественника 22-летнего Сы Цзяхуэя, который в полуфинале соревнований неожиданно легко справился с лидером мирового рейтинга Джаддом Трампом — 6:2. Сам Годун оказался сильнее Луна Цзэхуана.

Титульный матч закончился с общим счётом 10-7 (первая сессия финала завршилась в пользу Годуна со счётом 6:3).

Для Сяо Годуна эта победа стала первой на рейтинговых турнирах. Ранее он только принимал участие в Shanghai Masters 2013 и Shoot Out 2017. Благодаря победе он заработает € 140 тыс. и поднимается в рейтинге на 18-е место.