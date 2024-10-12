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Чемпион мира по велоспорту Погачар выиграл «Джиро ди Ломбардия»

Чемпион мира по велоспорту Погачар выиграл «Джиро ди Ломбардия»
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Словенский велогонщик Тадей Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, стал победителем однодневной велогонки «Джиро ди Ломбардия».

Погачар проехал 255 км за 6.4,58 с. Второе место занял Ремко Эвенепул, представляющий Бельгию, который отстал от лидера на 3,16. Бронзовую медаль получил Джулио Чикконе (+4.31) из Италии.

Отметим, что российский велогонщик Александр Власов занял 45-е место. Он уступил победителю 12,18 с.

Напомним, ранее Тадей Погачар стал чемпионом мира по велоспорту — 2024. Он оторвался от основного пелотона за 100 км до финиша, прорвавшись через 16 гонщиков, а затем уйдя в одиночку примерно за 50 км до финиша. В этой же гонке Александр Власов расположился на 32-й строчке.

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