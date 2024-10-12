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Владимир Путин подписал указ об обновлении состава Совета по физкультуре и спорту

Владимир Путин подписал указ об обновлении состава Совета по физкультуре и спорту
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обновлении состава президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.

В обновлённый состав вошли: глава РЖД Олег Белозеров, глава «Норильского никеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Пётр Фрадков, подмосковный губернатор Андрей Воробьев, глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Башкирии Радий Хабиров и другие.

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