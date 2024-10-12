НОК Беларуси обсудил с МОК допуск белорусских спортсменов к международным соревнованиям

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Ксения Санкович посетила штаб-квартиру Международного олимпийского комитета. Об этом она сообщила в официальном телеграм-канале НОК.

«В ходе двухдневного визита в Лозанну состоялись её встречи с президентом МОК Томасом Бахом, а также с представителями отдела МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами», — сказано в сообщении в соцсетях.

В ходе встречи обсуждались вопросы участия белорусских спортсменов в международных стартах, а также результаты Олимпийских игр — 2024 года в Париже, где в качестве нейтральных атлетов участвовали несколько белорусов.

Напомним, российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных стартах в феврале 2022 года на фоне ситуации на Украине. Впоследствии в некоторых видах спорта атлеты были допущены до соревнований.