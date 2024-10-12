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Российские дзюдоисты Лаврентьев и Карапетян завоевали бронзу турнира «Большого шлема»

Российские дзюдоисты Лаврентьев и Карапетян завоевали бронзу турнира «Большого шлема»
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Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал бронзовым призёром турнира «Большого шлема» в весовой категории до 73 кг. В схватке за бронзовую медаль соревнований Лаврентьев выиграл у соотечественника Карена Галстяна.

Ранее на турнире в Абу-Даби в весовой категории до 81 кг бронзовую медаль завоевал россиянин Давид Карапетян. Россияне Сабина Гилязова (весовая категория до 48 кг), Изнаур Сааев (до 60 кг) и Мурад Чопанов (до 66 кг) завоевали золотые медали. Серебряным призёром в весовой категории до 57 кг стала Ирина Зуева.

Соревнования проходят в Абу-Даби и завершатся 13 октября. Российские спортсмены выступают под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).

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