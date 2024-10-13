Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ирина Винер исключена из состава Совета по развитию физкультуры и спорта России

Ирина Винер исключена из состава Совета по развитию физкультуры и спорта России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер была исключена из состава Совета по развитию физкультуры и спорта России.

Изменённый состав Совета был утверждён 12 октября. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на Портале правовой информации.

В новый состав Совета вошли генеральный директор «РЖД», президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, председатель попечительского совета Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Материалы по теме
Конец эпохи. Винер — больше не главная в российской художественной гимнастике
Конец эпохи. Винер — больше не главная в российской художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android