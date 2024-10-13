Сборная России по регби обыграла «Российских Барбарианс»

Сборная России по регби обыграла команду легионеров «Русские Барбарианс». Встреча, которая прошла в субботу, 12 октября, в Самаре, закончилась со счётом 38:21 в пользу национальной команды.

Эта победа стала первой для сборной России в истории противостояний команд.

Россия (21) 38:21 (0) «Русские Барбарианс»

Попытки: Экстин (3), Магомедсаидов (9), Эстерхёйзен (14), Абдулкадиров (57), штрафная (71) — Малан (61), Тальярд (64), штрафная (73);

Реализации: Гайсин (4, 10, 15, 58), штрафная (71) — Таумалоло (61, 65), штрафная (73);

Штрафные: Гайсин (43) — нет;

Жёлтые карточки: Виноградов (73), Экстин (75), Почечуев (80) — Закашвили (71).