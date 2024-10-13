«Это подвиг». Председатель Совета Федерации регби — о победе над «Российскими Барбарианс»

Председатель Высшего Совета Федерации регби России Игорь Артемьев поделился впечатлениями от победы национальной команды над «Российскими Барбарианс».

«В первый раз сборная России обыграла команду, составленную из легионеров. Это большой успех, потому что наши клубы приглашают к себе только лучших игроков из-за границы. Фактически мы сегодня играли против сборной ЮАР, одной из сборных, может быть, второй по своему составу. Как известно, сборная ЮАР является обладателем Кубка мира по регби и обыграть её чрезвычайно трудно. Наша молодая национальная команда сегодня смогла это сделать. Это первый такой подвиг, который мы совершили», — приводит слова Артемьева Rugger.info.