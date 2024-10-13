Команда Валентины Гуниной выиграла Глобальную шахматную лигу

Команда Triveni Continental Kings стала победителем Глобальной шахматной лиги 2024 года. Турнир проходил в Лондоне (Великобритания).

В составе коллектива играли российская шахматистка Валентина Гунина, ранее выступавшая за Россию швейцарка Александра Костенюк, француз Алиреза Фируджа, китаец Вэй И, азербайджанец Теймур Раджабов и узбек Жавохир Синдаров.

Прошлогодними чемпионами Глобальной шахматной лиги стали также Triveni Continental Kings. Они одержали победу в первом турнире, который прошёл в июле 2023 года в Дубае (ОАЭ).

Ранее стало известно, что россиянин Ян Непомнящий не сыграет на турнире WR Chess Masters Cup в Лондоне. Шахматист не смог получить британскую визу.