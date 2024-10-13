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Александра Морозова и Юнесс Беннар выиграли Московский международный марафон

Александра Морозова и Юнесс Беннар выиграли Московский международный марафон
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Российская легкоатлетка Александра Морозова выиграла Московский международный марафон. Она включилась в борьбу за победу на последних двух километрах и обогнала лидировавших соотечественниц Луизу Дмитриеву, Марину Ковалёву и эфиопскую атлетку Нурит Шимелс Йимам.

Среди мужчин победителем стал марокканский атлет Юнесс Беннар, который бежал марафон как официальный пейсмейкер. Спортсмен обновил рекорд трассы, который держался с 2016 года (2.13:40).

Московский международный марафон. 42,2 км, женщины:

1. Александра Морозова (Россия) — 2.30:35;
2. Нурит Шимелс Йимам (Эфиопия) — 2.30:51;
3. Марина Ковалева (Россия) — 2.30:53;
4. Хайят Бенхения (Марокко) — 2.31:10;
5. Луиза Дмитриева Россия) — 2.31:27;
6. Алина Прокопьева (Россия) — 2.33:57.

42,2 км, мужчины:

1. Юнесс Беннар (Марокко) — 2.11:34;
2. Дазза Эль-Маджуб (Марокко) — 2.11:38;
3. Дмитрий Неделин (Россия) — 2.11:40;
4. Терес Ньякола Гела (Эфиопия) — 2.12:42;
5. Руслан Хорошилов (Россия) — 2.13:56;
6. Гилберт Киплетинг Чумба (Кения) — 2.14:24.

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