Александра Морозова и Юнесс Беннар выиграли Московский международный марафон

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Российская легкоатлетка Александра Морозова выиграла Московский международный марафон. Она включилась в борьбу за победу на последних двух километрах и обогнала лидировавших соотечественниц Луизу Дмитриеву, Марину Ковалёву и эфиопскую атлетку Нурит Шимелс Йимам.

Среди мужчин победителем стал марокканский атлет Юнесс Беннар, который бежал марафон как официальный пейсмейкер. Спортсмен обновил рекорд трассы, который держался с 2016 года (2.13:40).

Московский международный марафон. 42,2 км, женщины:

1. Александра Морозова (Россия) — 2.30:35;

2. Нурит Шимелс Йимам (Эфиопия) — 2.30:51;

3. Марина Ковалева (Россия) — 2.30:53;

4. Хайят Бенхения (Марокко) — 2.31:10;

5. Луиза Дмитриева Россия) — 2.31:27;

6. Алина Прокопьева (Россия) — 2.33:57.

42,2 км, мужчины:

1. Юнесс Беннар (Марокко) — 2.11:34;

2. Дазза Эль-Маджуб (Марокко) — 2.11:38;

3. Дмитрий Неделин (Россия) — 2.11:40;

4. Терес Ньякола Гела (Эфиопия) — 2.12:42;

5. Руслан Хорошилов (Россия) — 2.13:56;

6. Гилберт Киплетинг Чумба (Кения) — 2.14:24.