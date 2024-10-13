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Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в марафоне

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в марафоне
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Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич выиграла Чикагский марафон. Спортсменка установила мировой рекорд, пробежав дистанцию за 2:09.56.

Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Эфиопии Тигист Ассефе, которая на Берлинском марафоне в 2023 году преодолела дистанцию за 2:11.52.

Отметим, 30-летняя Чепнгетич является чемпионкой мира 2019 года в марафоне. Ранее она побеждала на забеге в Чикаго в 2022 году.

Марафон в Чикаго проводится с 1977 года, он входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Дистанция забега составляет 42 195 м.

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