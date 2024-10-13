Участник чемпионата Европы по лёгкой атлетике умер в возрасте 28 лет

Британский легкоатлет, специализирующийся на средних дистанциях, Робби Фитцгиббон скончался в возрасте 28 лет. Об этом объявил его клуб «Брайтон Финикс» на официальном сайте.

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине одного из наших самых дорогих спортсменов, Робби Фитцгиббона. Друг для многих и источник мотивации для всех, кто имел честь знать его, Робби был олицетворением того, что мы ценим в «Финиксе», — говорится в заявлении правления «Брайтон Финикс», написанном председателем клуба Майком Таунли и вице-председателем Джошем Гилмантом.

Фитцгиббон присоединился к «Брайтон Финикс» в возрасте 12 лет. В 2015 году он выиграл чемпионат Англии на дистанции 1500 м, а в следующем году занял пятое место на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет. Фитцгиббон продолжал представлять Великобританию на международном уровне, принимая участие в нескольких соревнованиях Бриллиантовой лиги.