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Игры будущего — 2026 пройдут в Казахстане

Игры будущего — 2026 пройдут в Казахстане
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Игры будущего в 2026 году пройдут в Казахстане. Об этом сообщила пресс‑служба организаторов международного турнира.

«Мы очень рады, что ОАЭ передадут Казахстану знамя главного фиджитал‑турнира. Приятно видеть не только развитие фиджитал‑спорта, но и значительный рост мирового фиджитал‑сообщества», — сказал генеральный директор Phygital International Нис Хатт.

В 2024 году Игры будущего прошли в LAN-формате со зрителями в период с 21 февраля по 3 марта в Казани, Россия. По словам руководителя проекта, у турнира было более 2,8 млрд просмотров. Ранее бывший министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Игры будущего планируется проводить ежегодно.

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