Ронни О'Салливан: оглядываясь назад, я бы предпочёл быть другим

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал, на кого хотел бы быть похожим в спортивном характере.

«Я хотел бы быть немного более нацеленным на результат и победу, как Стивен Хендри и Стив Дэвис. Если вы больше похожи на них, то вы можете сказать: «О, я выиграл — отлично. Я проиграл — зол. Мне просто нужно победить в следующий раз». Но я не такой, я скорее думаю: «Хорошо ли я сыграл? Хорошо ли я ударил по мячу? Получаю ли я от этого удовольствие? Чувствую ли я кайф от этого?» Если я делаю всё это, мне не нужно побеждать — ты просто не можешь дождаться, когда достанешь свой кий из кейса. Это становится немного более основанным на чувствах и эмоциях. Оглядываясь назад, я бы предпочёл быть другим. Но ты чувствуешь то, что чувствуешь в своём сердце», — приводит слова О'Салливана The Independent.

На данный момент О'Салливан занимает пятое место в мировом рейтинге.

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