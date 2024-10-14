«Чеховские медведи» одержали уверенную победу над «Каустиком» в матче Суперлиги

Сегодня, 14 октября, на домашней арене во Дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл волгоградский «Каустик» в рамках мужской Суперлиги-2024/2025. Итог встречи — 39:28 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками «Чеховских медведей» стали Александр Котов и Евгений Дзёмин, каждый из которых отметился шестью заброшенными мячами. «Каустик» пока что не одержал в чемпионате ни одной победы в рамках турнира.

После этого матча «Чеховские медведи» занимают третью позицию в турнирной таблице. У них 12 очков и столько же — у питерского «Зенита». Лидирует столичный ЦСКА с 14 очками.