Стали известны претенденты на звание лучшего легкоатлета и легкоатлетки 2024 года

Всемирная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) опубликовала список имён, которые претендуют на звание лучших легкоатлетов года в технических видах (прыжки, метания и многоборье).
Номинанты на звание лучшей легкоатлетки 2024 года:
Валари Оллман (США, чемпионка ОИ, метание диска);
Тара Дэвис (США, чемпионка ОИ, прыжки в длину);
Нина Кеннеди (Австралия, чемпионка ОИ, прыжки с шестом);
Ярослава Магучих (Украина, чемпионка ОИ, прыжки в высоту);
Нафиссату Тьям (Бельгия, чемпионка ОИ, семиборье).
Номинанты на звание лучшего легкоатлета 2024 года:
Райан Краузер (США, чемпион ОИ, толкание ядра);
Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания, чемпион ОИ, тройной прыжок);
Арман Дюплантис (Швеция, чемпион и рекордсмен ОИ, прыжки с шестом);
Итэн Кецберг (Канада, чемпион ОИ, метание молота);
Митиадис Тентоглу (Греция, чемпион ОИ, прыжок в длину).
Голосование продлится до 20 октября во всех социальных сетях World Athletics.