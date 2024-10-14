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Стали известны претенденты на звание лучшего легкоатлета и легкоатлетки 2024 года

Всемирная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) опубликовала список имён, которые претендуют на звание лучших легкоатлетов года в технических видах (прыжки, метания и многоборье).

Номинанты на звание лучшей легкоатлетки 2024 года:

Валари Оллман (США, чемпионка ОИ, метание диска);

Тара Дэвис (США, чемпионка ОИ, прыжки в длину);

Нина Кеннеди (Австралия, чемпионка ОИ, прыжки с шестом);

Ярослава Магучих (Украина, чемпионка ОИ, прыжки в высоту);

Нафиссату Тьям (Бельгия, чемпионка ОИ, семиборье).

Номинанты на звание лучшего легкоатлета 2024 года:

Райан Краузер (США, чемпион ОИ, толкание ядра);

Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания, чемпион ОИ, тройной прыжок);

Арман Дюплантис (Швеция, чемпион и рекордсмен ОИ, прыжки с шестом);

Итэн Кецберг (Канада, чемпион ОИ, метание молота);

Митиадис Тентоглу (Греция, чемпион ОИ, прыжок в длину).

Голосование продлится до 20 октября во всех социальных сетях World Athletics.