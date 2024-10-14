Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стали известны претенденты на звание лучшего легкоатлета и легкоатлетки 2024 года

Стали известны претенденты на звание лучшего легкоатлета и легкоатлетки 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Всемирная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) опубликовала список имён, которые претендуют на звание лучших легкоатлетов года в технических видах (прыжки, метания и многоборье).

Номинанты на звание лучшей легкоатлетки 2024 года:

Валари Оллман (США, чемпионка ОИ, метание диска);
Тара Дэвис (США, чемпионка ОИ, прыжки в длину);
Нина Кеннеди (Австралия, чемпионка ОИ, прыжки с шестом);
Ярослава Магучих (Украина, чемпионка ОИ, прыжки в высоту);
Нафиссату Тьям (Бельгия, чемпионка ОИ, семиборье).

Номинанты на звание лучшего легкоатлета 2024 года:

Райан Краузер (США, чемпион ОИ, толкание ядра);
Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания, чемпион ОИ, тройной прыжок);
Арман Дюплантис (Швеция, чемпион и рекордсмен ОИ, прыжки с шестом);
Итэн Кецберг (Канада, чемпион ОИ, метание молота);
Митиадис Тентоглу (Греция, чемпион ОИ, прыжок в длину).

Голосование продлится до 20 октября во всех социальных сетях World Athletics.

Материалы по теме
Кенийская бегунья установила нереальный мировой рекорд. Даже мужчины позавидуют!
OMG
Кенийская бегунья установила нереальный мировой рекорд. Даже мужчины позавидуют!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android