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Ян Непомнящий отреагировал на скандальный инцидент с бывшим украинским шахматистом

Девятый номер мирового рейтинга российский гроссмейстер Ян Непомнящий, предположительно, отреагировал на скандальный эпизод с участием Кирилла Шевченко – румынского гроссмейстера, ранее представлявшего Украину.

Шевченко был отстранён от командного чемпионата Испании из-за использования телефона во время соревнований. Устройство обнаружили в туалете.

Через несколько часов после инцидента Непомнящий опубликовал свою цитату из недавнего интервью, где он выражает неуверенность в честности и прозрачности некоторых игроков, выступающих на офлайн-турнирах.

«Недавно в интервью коснулся навязшей в зубах темы. Видите ли, нет уверенности. Оказывается, неспроста», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале, комментируя своё интервью.

Отметим, что прямо на Шевченко Непомнящий указывать не стал.

Видео: победы и поражения Яна Непомнящего.