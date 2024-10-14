«Видел счастливых фанатов». Погачар отрицает, что доминирование убивает велоспорт

Словенский велогонщик Тадей Погачар опроверг мнение, что его доминирование убивает велоспорт, после того, как он выиграл «Джиро ди Ломбардия».

«Сегодня на трассе не видел никого, кто бы так говорил. Просто видел так много счастливых фанатов. Было прекрасно проехать 255 километров, когда все люди на обочине дороги болели за меня и за всех остальных. Это приятно. В интернете всегда можно найти людей с негативом, но я не вижу, чтобы это происходило на дороге, вот что важно. Просто живу настоящим. Теперь хочу поехать в отпуск и просто отдохнуть после этого прекрасного сезона и вступить в следующий сезон с новыми целями и новыми вызовами. В жизни есть и другие вещи, которых стоит ждать, не только победы и гонки», — приводит слова Погачара Cyclingnews.

Напомним, Тадей Погачар стал победителем однодневной велогонки «Джиро ди Ломбардия». Ранее он одержал победу на чемпионате мира по велоспорту — 2024.