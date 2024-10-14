«Второе место после Погачара — всё равно результат». Эвенепул — о «Джиро ди Ломбардия»

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул высказался о результатах однодневной велогонки «Джиро ди Ломбардия», где он занял второе место, уступив Тадею Погачару.

«Когда финишируешь вторым в такой трудной, но престижной гонке, всегда много эмоций. Прийти вторым здесь — это как личная победа. Второе место после Тадея — это всё равно результат и подтверждение того, на что я способен и чего добился в этом сезоне.

Доволен вторым местом. Предсказал, что Тадей будет атаковать примерно в шести километрах от вершины, на самом крутом участке Кормано. Никто ничего не мог сделать и не хотел терять время, пытаясь идти с ним», — приводит слова Эвенепула Cyclingnews.

Напомним, Погачар проехал 255 км за 6.4,58 с. Ремко Эвенепул отстал от лидера на 3,16. Бронзовую медаль получил Джулио Чикконе (+4.31) из Италии.