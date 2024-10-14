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Чемпион ОИ на стометровке Ноа Лайлз обручился с ямайской бегуньей Джунелл Бромфилд

Чемпион ОИ на стометровке Ноа Лайлз обручился с ямайской бегуньей Джунелл Бромфилд
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Олимпийский чемпион 2024 года, шестикратный чемпион мира американский спринтер Ноа Лайлз обручился с ямайской легкоатлеткой Джунелл Бромфилд (бронзовый призёр Олимпиады-2020 в эстафете 4x400).

Лайлз сообщил об этом в социальных сетях посредством ролика, на котором запечатлено знаковое для спортсмена событие.

«Моей будущей жене, я буду любить тебя вечно.

Любовь терпелива, любовь добра. Она не завидует, не хвастается, не гордится. Она не позорит других, не корыстна, её нелегко разгневать, она не ведёт счёт обидам», — подписал пост Лайлз.

Лайлз и Бромфилд познакомились в 2017 году в социальных сетях. В 2022 году между спортсменами завязались отношения.

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