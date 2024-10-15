«Я самый счастливый человек на свете». Арман Дюплантис опубликовал милые фото с невестой

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис опубликовал романтичные фотографии со своей невестой – моделью Дезире Ингландер.

Дюплантис сделал предложение Дезире 12 октября. Девушка согласилась. Событие активно освещали скандинавские СМИ, в частности, Vogue Scandinavia. Праздничную фотосессию провёл звёздный фотограф и режиссёр Лэндон Макмэхон.

«Я самый счастливый человек на свете», — подписал снимки Дюплантис.

Фото: из личного архива Армана Дюплантиса

Фото: из личного архива Армана Дюплантиса

Дюплантис познакомился с Ингландер на вечеринке в 2020 году. Через несколько месяцев Дезире согласилась пойти с Арманом на свидание, после чего между молодыми людьми завязались отношения.

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