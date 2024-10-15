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Станислав Поздняков подал в отставку с поста президента Олимпийского комитета России

Станислав Поздняков подал в отставку с поста президента Олимпийского комитета России
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности.

«Геополитические вызовы, с которыми столкнулась наша страна, диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений.

В обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня, а также формировании качественных условий для подготовки будущих поколений сильных, конкурентоспособных атлетов роль государства сегодня важна как никогда. Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

В этой связи Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит моё предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, Исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объёме», — приводит слова Позднякова телеграм-канал ОКР.

51-летний Поздняков занимает должность главы ОКР с 2018 года. Он четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный победитель европейских первенств.

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