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Депутат Свищёв высказался о решении Позднякова покинуть пост президента ОКР

Депутат Свищёв высказался о решении Позднякова покинуть пост президента ОКР
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Экс-председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость об уходе Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Давно уже ходили слухи о возможной смене руководства Олимпийского комитета России. Хочется поблагодарить самого Позднякова и всю команду Олимпийского комитета России за проведённую работу в самый непростой для российского спорта период. Потому что это период санкций, пандемии, допинговых скандалов и русофобского движения, присущего некоторым странам.

Олимпийский комитет России во главе с Поздняковым работал не покладая рук — это все видели. Может быть, не всё получилось. Но была проведена огромная работа», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 15 октября, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности.

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