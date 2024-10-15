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Татьяна Тарасова: хотела бы видеть на посту президента ОКР того, кто любит спорт

Татьяна Тарасова: хотела бы видеть на посту президента ОКР того, кто любит спорт
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала характеристики новых кандидатур на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я бы хотела видеть на посту президента Олимпийского комитета России кандидатуру, которую все знают и которая любит спорт», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября рассмотрит предложение Позднякова покинуть пост и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объёме.

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