Татьяна Тарасова: хотела бы видеть на посту президента ОКР того, кто любит спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала характеристики новых кандидатур на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Я бы хотела видеть на посту президента Олимпийского комитета России кандидатуру, которую все знают и которая любит спорт», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября рассмотрит предложение Позднякова покинуть пост и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объёме.