Свищёв: у нового главы ОКР сложнейшая задача — восстановление российского спорта в правах

Экс-председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о задачах, которые стоят перед новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

«В ноябре мы услышим, кто будет новым руководителем ОКР. Людям предстоит сложнейшая задача — восстановление в правах ОКР и всего российского спорта на международной арене. Это должно быть полноправно, на общих олимпийских законах, без оглядки на национальность. Ещё раз, должно быть полноценное восстановление в правах российского спорта. Будет непростая работа.

Нужно привлекать и авторитетов в мире спорта, и дипломатические круги, может быть, даже правительственные структуры. С коллегами из МОК, других федераций нужно снимать один за одним вопросы. Без полноценного восстановления российского спорта невозможно развитие международного олимпийского. Коллеги из МОК это понимают. Они сами себя загнали в эту сложную ситуацию — будем выкарабкиваться вместе», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 15 октября, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности.