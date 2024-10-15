Коротышкин прокомментировал уход Позднякова с поста президента ОКР

Бывший пловец чемпион мира (2010) и призёр Олимпийских игр 2012 года россиянин Евгений Коротышкин высказался об уходе Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Уход Станислава Позднякова с поста президента Олимпийского комитета России — это мера, которую диктует нынешняя повестка. Сейчас вся спортивная структура меняется с ног на голову. Не в плохом смысле, что происходит бардак, а начинается реорганизация спортивной отрасли. Это требует изменений структуры. Олимпийский комитет функционирует, готовя спортсменов к Олимпиаде. Но нынешняя ситуация не позволяет спортсменам участвовать в самых крупных международных соревнованиях. Поэтому не могу предположить, что задумано для организации всего процесса.

Понятное дело, что национальные федерации по разным видам спорта укрупняются и объединяются, отсюда появляется функционал лучшего управления, что позволяет привести повестку дня к реализации. Я сейчас не уверен, что Олимпийский комитет останется в том понимании, в котором мы привыкли его видеть. Не удивлюсь, если он поменяет название. Всё зависит от того, какие планы выстроили спортивные функционеры. Я уверен, что там есть очень интересная логика, но мы сидим в первых рядах и пока этого не видим. Я надеюсь, что на форуме «Россия — спортивная держава» будут приоткрыты театральные кулисы и мы всё-таки увидим полную картину, как спорт будет выглядеть в ближайшее десятилетие. Перед нынешним руководством такая задача и ставилась», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 15 октября, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности.