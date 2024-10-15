«Он достаточно сильный лидер». Илья Авербух — об отставке Позднякова с поста главы ОКР

Бывший фигурист чемпион мира и призёр Олимпийских игр Илья Авербух высказался об уходе Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Знаком с Поздняковым. Он достаточно сильный лидер, проявил себя ярко на посту президента. Олимпийское движение в России столкнулось с огромным противостоянием. Считаю, что Поздняков очень продуктивно работал. Будем верить, что новый президент подхватит знамя и будет отстаивать интересы нашего спорта. Во время правления Позднякова наш спорт отстранили. Было сделано много всего внутри страны. Это очень сложный период. Такого ещё не было в истории», — приводит слова Авербуха «РБ Спорт».

Сегодня, 15 октября, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности.