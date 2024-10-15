Дмитрий Мазепин выдвинут на пост президента Федерации водных видов спорта России

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Министр спорта Михаил Дегтярёв выдвинул председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России.

«Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. Он давно поддерживает спорт в России, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания России. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение.

Желаю успеха Дмитрию Аркадьевичу на новом поприще. Убеждён, что объединённая Федерация водных видов спорта России под его началом добьётся ещё больших успехов», — сообщил Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Мазепин — основатель «Уралхима». В 2022 году бизнесмен продал контрольный пакет акций (52%) и покинул пост гендиректора.