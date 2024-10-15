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Мамиашвили объяснил решение Позднякова покинуть пост главы ОКР

Мамиашвили объяснил решение Позднякова покинуть пост главы ОКР
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об уходе Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это решение Станислава Позднякова, которое надо уважать. Понятно, что сейчас перед отечественным спортом стоят очень серьёзные вызовы. Каждый должен определиться. Плюс мы видим позицию нового профильного министра Михаила Дегтярёва. Теперь актуален путь на сближение исполнительной власти и общественных организаций. Неслучайно мы слышим от него подобные идеи. Предлагается более понятная и жёсткая структура с точки зрения финансирования и использования средств, в том числе внебюджетных. В свете данных изменений и был вынесен такой вердикт», — приводит слова Мамиашвили RT.

Сегодня, 15 октября, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности.

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