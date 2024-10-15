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Сборная Беларуси вышла на чемпионат мира по пляжному футболу — 2025

Сборная Беларуси вышла на чемпионат мира по пляжному футболу — 2025
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Завершился европейский отбор на чемпионат мира по пляжному футболу 2025 года. Сборная Беларуси квалифицировалась в финальную часть соревнований, войдя в четвёрку лучших национальных команд отбора.

Отметим, сборные Португалии, Испании и Италии также вошли в число европейских команд, прошедших отбор на чемпионат мира. В финальном турнире примут участие 16 сборных.

Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу пройдёт в начале мая 2025 года на Сейшельских Островах. Сборная Беларуси принимала участие в трёх последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвёртое место, а в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф.

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