Сборная Беларуси вышла на чемпионат мира по пляжному футболу — 2025

Завершился европейский отбор на чемпионат мира по пляжному футболу 2025 года. Сборная Беларуси квалифицировалась в финальную часть соревнований, войдя в четвёрку лучших национальных команд отбора.

Отметим, сборные Португалии, Испании и Италии также вошли в число европейских команд, прошедших отбор на чемпионат мира. В финальном турнире примут участие 16 сборных.

Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу пройдёт в начале мая 2025 года на Сейшельских Островах. Сборная Беларуси принимала участие в трёх последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвёртое место, а в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф.