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Российские пловцы Анна Егорова и Иван Кожакин получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях от Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает пресс-служба организации.

Егорова и Кожакин смогут выступить на чемпионате мира на короткой воде, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря.

Егоровой 26 лет, она является серебряным медалистом чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м вольным стилем; на том же турнире спортсменка выиграла бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем.

Кожакину 27 лет, он является чемпионом России по плаванию на дистанции 100 м брассом.

Ранее нейтральный статус для участия в соревнованиях получили трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова, а также российские пловцы Ника Годун и Андрей Минаков.